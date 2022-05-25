"Не можем говорить людям возвращаться": глава Харьковской области назвал самые горячие точки в регионе

На сегодня российские войска в Харьковской области перешли к обороне захваченных позиций, однако продолжают обстреливать населенные пункты области. Оккупанты также устроили террор местных мирных жителей.

В Харьковской области по состоянию на 25 мая есть несколько точек, где продолжаются самые ожесточенные бои.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Самые горячие, ожесточенные бои продолжаются на Северном направлении и Северо-восточном направлении. Конечно, и на Изюмском направлении происходит то же самое. Враг постоянно пытается атаковать наши позиции", — рассказал глава области.

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При этом оккупанты во время атак терпят значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Что касается освобожденных населенных пунктов Харьковской области, то при отступлении российские войска заминировали административные здания и даже детсады, сообщил Синегубов. На сегодняшний день невозможно начать полноценное разминирование из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов.

"Мы не можем говорить людям возвращаться к себе домой даже после освобождения территорий. Ведь враг продолжает наносить удары по этим населенным пунктам", — подчеркнул глава ОВА.

Так, 25 маяоккупанты нанесли ракетные удары по Лозовой, обстреляли Дергачи и Балаклею. В то же время в самом Харькове уже относительно спокойно.

По словам Синегубова, российские войска частично изменили стратегию и перешли в оборону захваченных позиций в Харьковской области. Украинской армии иногда приходится буквально "выгрызать" и выбивать у врага каждый метр земли.

Глава ОВА также выразил мнение, что оккупанты могут снова пойти в наступление в регионе, как только увидят возможность. Сам Харьков тоже будет оставаться стратегической целью захватчиков.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что 25 мая оккупанты попытались устроить наступление в районе Довгенького Харьковской области. Однако украинские защитники отразили эти атаки.

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