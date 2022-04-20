Не может быть мира без справедливости: Зеленский о реакции президента Европейского Совета на увиденное в Бородянке

Президент подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, виновного в военных преступлениях.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой вывод сделал президент Европейского Совета Шарль Мишель после визита в освобожденную от оккупантов Бородянку Киевской области.
Об этом Зеленский сообщил в своем обращении 20 апреля.
"Президент (Европейского Совета – ред.) Шарль Мишель перед встречей со мной побывал в Бородянке Киевской области. Побывал там не один, а вместе со своей командой. Они своими глазами увидели, что наделали оккупанты на нашей земле, какие разрушения по себе оставили. И очень правильный вывод был сделан нашими друзьями: "Не может быть мира без справедливости", — рассказал глава украинского государства.
Зеленский подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, виновного в этих военных преступлениях.
"Современные технологии позволят установить много деталей, каждую фамилию, каждый домашний адрес, каждый банковский счет. Все найдем", — подытожил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился 20 апреля в Киеве с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Глава государства поблагодарил главу Евросовета за содержательную встречу и солидарность с народом Украины.
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