Не может быть мира без справедливости: Зеленский о реакции президента Европейского Совета на увиденное в Бородянке

Президент подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, виновного в военных преступлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой вывод сделал президент Европейского Совета Шарль Мишель после визита в освобожденную от оккупантов Бородянку Киевской области.

Об этом Зеленский сообщил в своем обращении 20 апреля.

"Президент (Европейского Совета – ред.) Шарль Мишель перед встречей со мной побывал в Бородянке Киевской области. Побывал там не один, а вместе со своей командой. Они своими глазами увидели, что наделали оккупанты на нашей земле, какие разрушения по себе оставили. И очень правильный вывод был сделан нашими друзьями: "Не может быть мира без справедливости", — рассказал глава украинского государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, виновного в этих военных преступлениях.

"Современные технологии позволят установить много деталей, каждую фамилию, каждый домашний адрес, каждый банковский счет. Все найдем", — подытожил он.

"В ЕС идет подготовка шестого санкционного пакета", - обращение Владимира Зеленского за 20 апреля

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился 20 апреля в Киеве с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Глава государства поблагодарил главу Евросовета за содержательную встречу и солидарность с народом Украины.

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