Зеленский пообещал привлечь каждого оккупанта к ответственности за военные преступления в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные будут наказаны за преступления, совершенные на территории Украины.
Об этом глава государства сказал в видеообращении 20 апреля.
"Очень правильное заключение было сделано нашими друзьями - не может быть мира без справедливости. Сделаем все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, виновных в этих военных преступлениях.
Современные технологии позволят установить много деталей, каждую фамилию, каждый домашний адрес, каждый банковский счет - все найдем", - заверил Зеленский.
Напомним, 20 апреля Президент Украины обсудил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем евроинтеграцию государства. Зеленский отметил, что видит со стороны всех друзей в Евросоюзе помощь в максимальном движении Украины в ЕС.
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