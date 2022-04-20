Зеленский пообещал привлечь каждого оккупанта к ответственности за военные преступления в Украине

Зеленский пообещал привлечь каждого оккупанта к ответственности за военные преступления в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные будут наказаны за преступления, совершенные на территории Украины.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 20 апреля.

"Очень правильное заключение было сделано нашими друзьями - не может быть мира без справедливости. Сделаем все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, виновных в этих военных преступлениях.

Современные технологии позволят установить много деталей, каждую фамилию, каждый домашний адрес, каждый банковский счет - все найдем", - заверил Зеленский.

"В ЕС идет подготовка шестого санкционного пакета", - обращение Владимира Зеленского за 20 апреля

Напомним, 20 апреля Президент Украины обсудил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем евроинтеграцию государства. Зеленский отметил, что видит со стороны всех друзей в Евросоюзе помощь в максимальном движении Украины в ЕС.

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