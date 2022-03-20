"Не может быть никаких компромиссов по вопросу территориальной целостности" — Зеленский об отказе от Крыма и Донбасса

"Не может быть никаких компромиссов по вопросу территориальной целостности" — Зеленский об отказе от Крыма и Донбасса

Зеленский подчеркнул, что Россия "не может насильственно получить благосклонность граждан другой страны".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что есть компромиссы, на которые Украина не может пойти в переговорах с Путиным. Это касается территориальной целостности Украины.

Об этом заявил глава государства в эфире американского телеканала CNN.

Фарид Закария из CNN спросил Зеленского о ходе переговоров с РФ, в частности, о требованиях России, что они признают, что Крым является частью России, две республики на Донбассе являются независимыми республиками, и они гарантируют, что Украина никогда не будет членом НАТО.

"Есть компромиссы, к которым мы не можем быть готовы как независимое государство. Не может быть никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом и украинским народом, они не приветствовали русских солдат букетом цветов, они встречали их мужественно, они встречали их с оружием в руках", – ответил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия "не может насильственно получить благосклонность граждан другой страны". "Нельзя силой заставить президента другой страны признать что-либо", – добавил президент.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским председателем Владимиром Путиным. В случае провала переговоров с Путиным, украинский президент не исключает Третьей мировой войны.