"Не может быть так, что война идет только у нас": Данилов объяснил, почему в РФ участились пожары и взрывы

"Не может быть так, что война идет только у нас": Данилов объяснил, почему в РФ участились пожары и взрывы

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал рост количества взрывов и пожаров на территории Российской Федерации.

По его словам, это неотъемлемая часть войны, которую Россия развязала против Украины. Он убежден, что в дальнейшем подобные инциденты будут продолжаться на всей территории страны-агрессора.

Об этом Данилов рассказал 2 мая в интервью телеведущей Наталье Мосейчук в программе "Право на владу".

"Там, вы знаете, они (пожары и взрывы - прим.) уже длительное время. У них там то вертолеты появляются на важных участках, которые снабжают их войска ресурсами. То с боекомплектами у них внезапно что-то происходит. Это война. И я могу сказать, что это будет продолжаться. И это будет продолжать расползаться по всей РФ. Потому что не может быть так, что война идет только у нас.

Я не могу сказать, кто это делает. У меня было предположение, что это делают российские партизаны, которые не согласны с режимом Путина. Если там такие еще есть, а может, какие-то другие силы. Закончится война и по каждому случаю мы будем понимать, кто, где, когда и как все это отрабатывал.

Там очень много процессов происходит. Там состоялись процессы в фармацевтической отрасли. Там взорвался цех, который готовил непосредственно для вооруженного войска антибиотики. И много других там вещей происходит, на которые мы не всегда обращаем внимание. Нет ни одного дня без сюрпризов для российской армии, для российского высшего руководства", - заявил Данилов.

Напомним, 1 мая в России на Пермском пороховом заводе, производящем ПВО и заряды к "Градам" и "Смерчам", произошел смертельный пожар. Также 25 апреля в России горело сразу несколько критических объектов. Российские пожарные тушили огонь на нефтебазе в Брянске, военной базе и предприятии "Агропромкомплект" в Брянске.

Кроме того, в России продолжают гореть сибирские леса. Огонь бурлит вблизи населенных пунктов, поэтому в Курганской области объявили чрезвычайную ситуацию и проводят эвакуацию из шести селений.

Эвакуированные из "Азовстали" рассказали о выживании под обстрелами россиян

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.