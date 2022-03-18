"Не может допустить, чтобы зловещий режим победил": шотландец оставил бизнес и семью и приехал защищать Украину

"Не может допустить, чтобы зловещий режим победил": шотландец оставил бизнес и семью и приехал защищать Украину

Последние две недели Адам подвергает себя опасности, чтобы помочь Украине сдержать вторжение России.

Шотландский владелец автомастерской 35-летний Адам Эннис из города Биггар решил взять в руки оружие и уехать воевать вместе с украинской армией. Мужчина присоединился к международному подразделению, состоящему из людей со всего мира, защищающего улицы Киева.

Об этом пишет BBC Украина.

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Родители Адама были в отпуске и впервые узнали его решение пойти на войну, когда он не приехал забрать их из аэропорта по возвращении домой.

Его отец Брайан признался, что он был шокирован, когда узнал о поступке сына.

"Мы с женой были в отпуске. У нас есть дочь, живущая в Таиланде, и мы были там три месяца. Адам должен был встретить нас в аэропорту, — рассказал он. — Но вместо него нас встретил его друг. Он не собирался ничего говорить, пока Адам не поговорит с нами. Так что мы ничего не знали, пока он не позвонил нам в тот вечер. Он уже был в лагере в Украине", — сказал Брайан.

По словам отца, у Адама нет военного опыта, но его нельзя назвать совсем неподготовленным.

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"Он здоровый парень и имеет определенный опыт стрельбы из винтовки. Он хороший стрелок... Он знает, как обращаться с оружием. Люди, которые вместе с ним, очень хорошо за ним присматривают. Все они очень опытные. Вокруг него много солдат", – рассказывает мужчина.

Брайан очень переживает за своего сына, но также невероятно гордится им.

"Как любые родители, вы никогда не хотите видеть близкого человека в опасности, и у нас было много тревожных ночей из-за этого. Мы волнуемся, но он сделал это по правильным причинам. Он сделал это не для славы, он не глуп. Он порядочный человек, и когда приехал туда, он сказал, что не жалеет", – говорит он.

Сам Адам рассказал своему отцу, что видел ужасные вещи, но что дух, сила и благодарность украинского народа вдохновляют и заставляют его преодолеть свой страх.

"Люди плачут и обнимают его, когда узнают, откуда он приехал. Он там надолго и сказал, что не может допустить, чтобы этот зловещий режим победил в Украине, потому что следующими будут Польша и другие страны. Это был последний звонок от него", – рассказал отец.

В свою очередь, первая министр Никола Стерджен предупредила, что отправка в зону боевых действий любого, кроме подготовленных военных, была бы контрпродуктивной.

А министр обороны Британии Бен Воллес позже подчеркнул, что британцы не должны подвергать себя опасности, заявив, что есть "лучшие способы внести вклад в безопасность Украины".

Вебсайт Министерства иностранных дел рекомендует не ехать в Украину.

"Если вы едете на восток Украины, чтобы воевать или помогать другим, кто участвует в конфликте, ваша деятельность может быть признана преступлением согласно законодательству Британии о терроризме или другими законами, и вас могут привлечь к ответственности по возвращении в Британию", — предостерегают в ведомстве.

Между тем, местные жители Биггара начали собирать средства на закупку крайне необходимого для Украины медицинского оборудования. Адам хочет, чтобы люди поддержали кампанию, организованную местной женщиной, польской иммигранткой Каролиной Лукасской.

Каролина и ее работодатели, Crown Inn, создали страницу сбора средств, чтобы купить бинты, повязки и другие необходимые вещи, такие как дефибрилляторы.

Напомним, что добровольцы со всего мира прибывают в Украину и вступают в ряды Интернационального легиона, чтобы воевать против российских оккупантов. Сейчас за Украину борются представители 52 стран мира. Воевать за Украину прибыли военные из Польши, стран Балтии, Скандинавии, а также из Великобритании и США.

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