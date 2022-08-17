"Не может не радовать": в оккупантов массово изнашиваются стволы к артиллерии

У оккупантов возникает острая проблема изнашивания стволов. Теперь это влияет на вражескую артиллерию даже больше, чем контрбатарейная борьба ВСУ.

Износ стволов у оккупантов даёт о себе знать всё чётче и объёмнее.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, сегодня проблема износа вражеских стволов находится на уровне "острого конвульсирования".

"Массированное использование артиллерии, особенно в режиме огневого вала значительно поизносило потенциал РОВ, который требует больше стволов. По сути, износ сейчас влияет на артиллерию РОВ больше, чем контрбатарейная борьба ВСУ", — заявил Коваленко.

Обозреватель отметил, что, несмотря на то, что у россиян есть тысячи единиц артиллерии, далеко не каждая из них способна вести огонь после десятков лет хранения на складах.

"Разумеется, артиллерии у них на складах тысячи, тысячи единиц. Но важно понимать то, что не каждая гаубица, снятая с хранения, после полувека, а то и больше, хранения, пригодна к стрельбе. Поэтому эти тысячи можно смело делить на 3, а то и на 4", — отметил обозреватель.

Он подчеркнул, что речь идет именно о износе стволов артиллерии.

"А что до стволов танков, БТР, БМП и т.д? Забавно, но срок жизни ББМ на линии соприкосновения меньше чем срок жизни её ствола. И это не может не радовать", — написал Коваленко в своем Твиттере.

Отметим, российские оккупанты ежедневно совершают 700-800 обстрелов позиций ВСУ, используя ежедневно около 6 тысяч снарядов.

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