Не может вращать башней: журналист высмеял антидроновую защиту российских танков (фото)

Юрий Бутусов считает, что с помощью такого ноу-хау сообразительные изобретатели могут хорошенько "брить" бюджет страны-террориста.

Российские самодельники придумали "уникальную" антидроновую защиту своей бронетехники. И вроде бы он сконструирован неплохо, но не позволяет танку вращать башней.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в Telegram.

"Викторина от российских самоделкиных, похоже, продолжается. На первый взгляд, эта неплохо сконструированная антидроновая защита призвана уберечь российскую бронетехнику от кровожадных украинских "птичек". И правда, зачем танку вращать башней, если можно просто сделать фото "новейшего аналоговнета" для МО РФ, и хорошенько на этом "побрить" бюджет страны-террориста?" – иронизирует Бутусов.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов с иронией отреагировал на информацию о том, что Рогозин предлагал Путину "ударить" по Украине космической ракетой.

Военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков считает, что технически возможно засунуть авиабомбу ФАБ-9000 в космический ракетоноситель "Союз", но до места назначения ракета не долетит.

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