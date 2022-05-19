Не на поле боя: Арестович заявил об изменении основного фокуса Кремля

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что из-за ряда поражений в войне основной фокус Кремля сместился.

По его словам, Россия пытается прощупать Запад на возможность заключить "Минск-3".

Такое мнение Арестович выразил в разговоре с российским адвокатом и правозащитником Марком Фейгиным 19 мая.

"Мы уже об этом говорили. Для Кремля основной фокус сместился даже не на поле боя. Они пытаются прощупать Запад на "Минск-3". Договора, который позволит зафиксировать их деклеративные результаты на территории Донбасса и Херсонской области. А дальше "Давайте примем это как факт, это давно было известно и так далее", – сказал советник ОП.

Как сообщалось ранее, украинский президент Зеленский во время общения с украинскими студентами заявил, что не может звать украинцев из-за границы. Он объяснил, что Украину ждет финальная стадия войны, которая будет самая сложная и кровавая, по его подсчетам.

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