"Не надо бросать бомбу на большой город": Путин насторожил Макрона упоминанием о Хиросиме — Daily Mail

В дипломатических кругах Франции упоминание Путина об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки восприняли как намек на возможное применение тактического ядерного оружия.

В разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский президент Владимир Путин заявил, что бомбардировка атомными бомбами японских городов Хиросима и Нагасаки продемонстрировала, что "не нужно атаковать большие города для того, чтобы победить".

Об этом со ссылкой на собственные источники во французских дипломатических кругах сообщило британское издание Daily Mail.

В сообщении говорится, что Макрон был явно встревожен таким заявлением Путина.

"Это прозвучало как очень серьезный намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив Киев невредимым. Кажется, это была суть его замечаний", – цитирует издание неназванный источник.

Другой источник во французском правительстве подтвердил, что президенты России и Франции, “несомненно, обсуждали риск использования ядерного оружия”.

"Путин хочет донести сообщение, что на столе есть все варианты в соответствии с российской доктриной ядерного оружия", — сказал анонимный собеседник Daily Mail.

Ранее в Кремле заявляли, что в соответствии с оборонной доктриной РФ применение ядерного оружия возможно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, или на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.

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В издании напомнили, что намек Путина прозвучал тогда, когда жителей украинского города Херсон заставляют уехать, в противном случае им грозит принудительная депортация на контролируемую Россией территорию.

Как известно, США взорвали две атомные бомбы над японскими городами Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Это явилось причиной капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны.

Напомним, в начале ноября в МИД России заявили о гипотетической возможности применения ядерного оружия.

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