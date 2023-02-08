"Не надо быть упрямыми": военный эксперт не исключает отступление из Бахмута

По словам эксперта, ситуация в Бахмуте очень сложная, и чтобы сохранить жизнь наших военных, возможно, из города придется отступить.

Ситуация в Бахмуте сложная и не исключено, что украинским защитникам придется отойти из города.

Такое мнение высказал военный эксперт, экс-командующий десантно-штурмовых войск Украины Иван Якубец, информирует "Апостроф".

Он пояснил, что в настоящее время Силы обороны Бахмута отвлекают на себя большое количество вражеских сил, истощая оккупантов, что уменьшает возможности россиян наступать на других направлениях.

"Мы продолжаем удерживать Бахмут, и пока нам не перекрыли пути снабжения, мы будем его удерживать. Это немаленький по площади город, позволяющий вести достаточно упорные боевые действия оборонительного характера, как на подступах к Бахмуту, так и в самом городе. Надо понимать, чтобы россиянам вести наступление на город не только с флангов, но и в лоб, им нужно иметь преимущество над нашими войсками один до пяти. Это говорит о том, что боевые действия в Бахмуте отвлекают значительную численность ВС РФ, что уменьшает их возможности для наступления на другие направления. Поэтому здесь Бахмут выполняет роль демпфера, который вбирает в себя как можно больше резервных подразделений России, уничтожает их, истощает и уменьшает боевой потенциал армии РФ", — рассказал эксперт.

Однако ситуация в Бахмуте очень сложная, и чтобы сохранить жизнь наших военных, возможно, из города придется отступить, предполагает Якубец. Он не исключает, что может прийти время, когда ВСУ придется действовать так, как это было в Лисичанске и Северодонецке.

"Нужно понимать, что мы не должны быть такими упрямыми, чтобы лбом пробивать стену", — подытожил Иван Якубец.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

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