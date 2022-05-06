"Не надо иллюзий": в ВСУ сообщили, что Военно-воздушные силы России имеют еще немало техники

"Не надо иллюзий": в ВСУ сообщили, что Военно-воздушные силы России имеют еще немало техники

В ВСУ заверили, что Военно-воздушные силы России понесли существенные потери в Украине, однако имеют еще немало техники и продолжат ее использовать.

В то же время Украина вскоре тоже получит мощное технологическое вооружение.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 6 мая.

"Враг понес ощутимые потери. Впрочем, немало техники у России еще есть. И не надо иметь иллюзии, что он (враг – ред.) ее не будет применять. Надо готовиться, надо вооружаться", – сказал Игнат.

Он также сообщил, что благодаря принятому в США закону о ленд-лизе Украина вскоре получит мощное технологическое вооружение, которое позволит "быстро расставить приоритеты как в небе, так и на земле".

Напомним, 29 апреля заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что, несмотря на нехватку зарубежных комплектующих, у России еще есть запас ракет, а также арсенал различного оружия, в том числе химического.

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