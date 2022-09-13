"Не надо иметь никаких сомнений": в МИД рассказали, какие конечные цели России в отношении Украины

Украина как успешное европейское демократическое государство несовместима с понятием России. Поэтому Кремль все еще хочет полного поражения Украины.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

Глава МИД подчеркнул, что Россия уже не раз продемонстрировала, что ей нельзя доверять.

"Зависит от того, какие территории они смогут удержать. Пока им не удается стабилизировать линию фронта, но никто не должен сомневаться в конечных целях России. Это не какая-то территория Украины, это перезагрузка всей Украины", — добавил Кулеба.

По его словам, какие-либо уступки, в частности, внесение правок в Конституцию Украины или статус русского языка, ничего не остановят.

"И, кстати, это ситуация, которую мы тоже объясняем нашим партнерам: если вы думаете, что придете в Россию, поклонитесь и скажете, что "мы готовы там раз-два-три, только качайте нам газ по дешевой цене", то вы ошибаетесь, потому что это тоже Россию не остановит", – пояснил министр.

Напомним, Зеленский предложил конкретные шаги по преодолению российского террора.

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