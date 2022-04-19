"Не надо искать предательство": Гайдай объяснил, почему украинские войска отошли от Кременной, куда зашли оккупанты

"Не надо искать предательство": Гайдай объяснил, почему украинские войска отошли от Кременной, куда зашли оккупанты

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные отошли от города Кременная, чтобы эффективнее воевать на новых позициях.

Он напомнил, что Кременная на сегодняшний день, "к сожалению, уже под орками, они зашли в город".

Об этом Гайдай сообщил в прямом эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах.

"Но надо было отойти нашим защитникам, потому что они почти два месяца держали там оборону, и там враг уже пристрелял каждый метр нашей линии оброны. То есть все четко понимали, что не за что там было цепляться, негде найти укрытие", – пояснил глава Луганской области.

Он подчеркнул, что украинские защитники погибали бы, а вреда российским оккупантам не наносили бы. Поэтому украинские войска отошли, закрепились на новых позициях и продолжают воевать, но уже эффективнее.

Гайдай также заверил, что никакого предательства здесь нет.

"Не надо искать предательство. Просто нет смысла стоять на одном месте, всем погибнуть, не нанести существенный вред врагу. Никакого героизма в этом нет. Поэтому было принято решение отойти, перегруппироваться и дальше воевать", — сказал глава ЛОВА в комментарии телеканалу Дом.

Напомним, утром 18 апреля российские оккупанты расстреляли жителей Кременной, пытавшихся эвакуироваться на собственном транспорте. В результате обстрела погибли четыре человека, еще один человек получил тяжелые ранения.

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