"Не надо недооценивать Россию": Столтенберг оценил ситуацию в Бахмуте

Генсек НАТО отмечает, что россияне теряют гораздо больше солдат, чем украинцы.

В НАТО говорят, что россияне пытаются низкое качество в технике и командовании в боях за Бахмут в Донецкой области компенсировать количеством.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, у русского войска низкий дух.

"В рядах же российских войск видим низкий боевой дух, техника часто плохая, подготовка не слишком впечатляет. Командование на самом деле не срабатывает во многих операциях. Но в то же время видим: то, чего российским войскам не хватает качественно, они пытаются наверстать количественно", — говорит генсек НАТО. .

Он продолжает, что российское командование бросает в бой тысячи войск, плохо оснащенных и обученных.

"Но, конечно, это наносит ущерб и они могут нанести урон и украинской стороне", — подчеркнул он.

Столтенберг отмечает, что россияне теряют гораздо больше солдат, чем украинцы.

"У них нет качественного командования и оборудования, однако не нужно недооценивать Россию, поскольку она продемонстрировала готовность ввести десятки тысяч новых войск. Для меня это лишь еще один аргумент в пользу того, чтобы мы поддержали Украину, помогли Украине освободить землю и дать отпор российским захватчикам ", – сказал Столтенберг.

Тем временем война России против Украины приобретает переломный характер. Убийство российского пропагандиста Владлена Татарского является еще одним поводом так утверждать.