Не надо пренебрегать Белорусским направлением: военный эксперт рассказал о ситуации на полигонах Лукашенко

В Беларуси скопились 14 тыс. военных, то есть одна полнокровная дивизия. Следует ли ожидать наступления?

Ситуацию в эфире "24 канала" прокомментировал военный эксперт Петр Черник.

Черник отметил, что 14 тыс. человек, а это 20 батальонных тактических групп или одна полнокровная дивизия, недостаточно для того, чтобы совершить марш в сторону областного центра Украины и удержать его.

"В начале войны, когда застали нас врасплох, они не достигли преимущества. Максимум враг дошел до Чернобыля и там окопался. Себе же во вред. Так что они думают сейчас?.. На мой взгляд, это классика информационно-психологической операции (ИПСО) .Наращивание потуционных страхов среди нас.А если это даже и произойдет, то гарантирую, им будет не поздоровится.Будет больно и чувствительно нам?..Будет.Но ход войны это 100% не переломит. мой взгляд, наращивается с целью обучения – для подготовки личного состава, который все равно будет перемолот в Украине», – отметил эксперт.

Напомним, Россия не выдерживает нагрузки и давления санкций, поэтому использует в войне против Украины очень устаревшую технику и оружие.

А в Беларуси 29 ноября был похоронен министр иностранных дел Владимир Макей. Режим Лукашенко "не в восторге" от провокаций, которые планирует Кремль.

Эксперты отмечают, что найти замену Макею Лукашенко будет очень сложно.

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