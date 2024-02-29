"Не надо пугать людей": премьер Чехии объяснил, почему Европа не будет отправлять войска в Украину

Подавляющее большинство стран сошлось на том, что этот вопрос не будет обсуждаться.

Страны Европы не собираются отправлять в Украину своих военных. Большинство из них считают эту идею неприемлемой.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиал.

"Было полезно, чтобы некоторые солдаты, например из Франции, находились на территории Украины, не воевали там, но, возможно, помогали в учебе", — заявил глава чешского правительства во время выступления в парламенте.

По его словам, подавляющее большинство стран сошлось на том, что этот вопрос не будет обсуждаться или рассматриваться дальше, поскольку такая идея для них "неприемлема".

"Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину... Я не думаю, что надо драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в той форме, в которой они интерпретируются", — заявил Петр Фиала.

Он также подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший отправить в Украину европейских военных, выдвинул эту идею в кулуарах спецсаммита в Париже. Однако обсуждение заняли "минимум времени".

Напомним, что французский доброволец высказался о заявлении Макрона.

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