"РФ не намерена участвовать в обострении": в России открещиваются от возможности применения ядерного оружия

В России снова заговорили о том, что они "не намерены участвовать в обострении ядерной риторики".

В России в очередной раз прибегли к отговоркам про применение ядерного оружия. Там заявляют, что РФ "не намерена участвовать в обострении ядерной риторики".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут российские пропагандистские СМИ.

"Россия не намерена участвовать в обострении "ядерной риторики", это нужно только Западу. Позиция РФ об условиях применения ядерного оружия не претерпела никаких изменений”, — цитируют Захарову СМИ.

Там также добавили, что якобы западные государства заинтересованы в "эскалации ситуации вокруг ядерного оружия при списывании вины в РФ".

Напомним, что разведки стран Запада сразу узнают, если Россия решится на применение ядерного оружия.

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