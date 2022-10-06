Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"РФ не намерена участвовать в обострении": в России открещиваются от возможности применения ядерного оружия

Дата публикации
Просмотры
1495
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"РФ не намерена участвовать в обострении": в России открещиваются от возможности применения ядерного оружия

Мария Захарова / Фото: Getty Images

В России снова заговорили о том, что они "не намерены участвовать в обострении ядерной риторики".

В России в очередной раз прибегли к отговоркам про применение ядерного оружия. Там заявляют, что РФ "не намерена участвовать в обострении ядерной риторики".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут российские пропагандистские СМИ.

"Россия не намерена участвовать в обострении "ядерной риторики", это нужно только Западу. Позиция РФ об условиях применения ядерного оружия не претерпела никаких изменений”, — цитируют Захарову СМИ.

Там также добавили, что якобы западные государства заинтересованы в "эскалации ситуации вокруг ядерного оружия при списывании вины в РФ".

Напомним, что разведки стран Запада сразу узнают, если Россия решится на применение ядерного оружия.

Читайте также:

Как будут согреваться зимой люди на деоккупированных территориях – объясняет министерша Ирина Верещук

Как будут согреваться зимой люди на деоккупированных территориях – объясняет министерша Ирина Верещук

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация