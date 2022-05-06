"Не нравится, пизд*й обратно": РФ "киданула" на произвол судьбы переселенцев из так называемых "ЛДНР", выехавших в Россию

"Не нравится, пизд*й обратно": РФ "киданула" на произвол судьбы переселенцев из так называемых "ЛДНР", выехавших в Россию

Жительница Краснодарского края рассказала своему мужу-оккупанту, как Россия на самом деле "беспокоится" о переселенцах из так называемых "ЛДНР", уехавших в РФ, убегая от войны.

Реальность, которую показывают через телевизор российские средства массовой пропаганды о якобы помощи "несчастным" жителям Донбасса, отличаются.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

"Баба из Донбасса рассказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому", — рассказывает женщина.

Во время разговора они вдвоем не сдерживают эмоции и не подбирают слова: "Не нравится, пизд*й обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!"

"Поэтому реальность, в которую попали переселенцы с временно оккупированных территорий Украины, не имеет ничего общего с пропагандистскими сюжетами о помощи "жителям Донбасса". Отыграв роль "беженцев" на РосТВ, они теперь оставлены на произвол судьбы и чувствуют себя "людьми второго сорта" в окружении россии", которые их откровенно презирают", — отмечает пресс-служба СБУ.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области СБУ провела успешную спецоперацию и взяла в плен группу снайперов РФ, обстреливавших позиции украинских защитников.

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