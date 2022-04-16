"Не нужно будет унижаться и просить деньги": Зеленский призвал украинцев возвращаться домой и запускать экономику

"Не нужно будет унижаться и просить деньги": Зеленский призвал украинцев возвращаться домой и запускать экономику

В настоящее время дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет семь миллиардов евро.

Украинцам, выехавшим из страны из-за полномасштабного вторжения России, необходимо вернуться домой, чтобы поддерживать экономику.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с украинскими журналистами.

По словам главы государства, нужно готовиться ко всем возможным сценариям и не ждать, пока закончатся обстрелы. В настоящее время дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет семь миллиардов евро.

"Это зарплаты, пенсии, соцподдержка. У нас дефицит в семь миллиардов евро. Сложная ситуация. Эти суммы знают все: США, Евросоюз, Британия. И, кстати, в конце месяца сможем увидеть, как нас поддерживают те или иные партнеры", — рассказал глава государства.

Он также добавил, что партнеры будут помогать Украине и дальше, в то же время не нужно рассчитывать на постоянную экономическую поддержку. Поэтому он призывает возвращаться украинцев домой и запускать бизнес.

"Никто вам точного ответа не даст. Могут ли вернуться россияне? Могут. Но нужно ли, чтобы работал город Киев? Сто процентов. Эти семь миллиардов евро, о которых я говорил раньше – для нашего государства это ничего. Если люди будут работать, нам не нужно будет унижаться и просить какие-то деньги. Для этого нужно, чтобы страна работала и жила", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что оккупанты принудительно вывезли в РФ более 50 жителей города Изюм.

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