Не нужно себя обманывать: у Зеленского обрисовали перспективу в случае "классической бесконечной войны"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, если не финализовать войну с РФ, то Украина столкнется с "классической бесконечной войной" в разных проявлениях.

Об этом шла речь в эксклюзивном интервью Михаила Подоляка "24 Канала".

По его словам, если война не завершится победой Украины, в нашем государстве будут убивать людей, украинцы будут вынуждены отсюда уезжать и постепенно Украина будет переставать существовать как перспективное государство. Даже просто как государство.

"Поэтому не нужно себя обманывать", – добавил он.

Какой должна быть победа Украины

Если в России останется хотя бы клочок украинской территории, она будет постоянно подчеркивать, что якобы "нацисты убивают" фейковых "жителей Донбасса", отметил Подоляк.

"Поэтому они должны через год или два снова начать в Украине "специальную военную операцию". Понятно, что так и будет. Иначе зачем держать под контролем чужую территорию, если эта ситуация не будет использоваться как повод для дальнейшей экспансии?" – добавил он.

По словам Подоляка, если демократический мир хочет иметь работающие международные правила, международные институты, которые могут превентивно разрешать конфликтные ситуации, существенное уменьшение донатов в терроризм, в политические провокации и т.д., он должен прийти к пониманию, что означает победа Украины.

В первую очередь, это победа не Украины, а демократии. Она означает, что в России должна начаться обязательная внутренняя трансформация политической системы Путина и его окружения. В то же время, вся эта российская элита должна проиграть и исчезнуть, и должна произойти революция в самой России.

Риторика России

Он подчеркнул, что россияне сменили риторику, снова агрессивно себя ведут. Более того, главу МИД РФ Сергея Лаврова приглашают на Совет министров ОБСЕ в Скопье в Македонии. ОБСЕ хочет с ним проговорить о контуре безопасности в Европе.

"Россия, если останется хотя бы на клочке украинской территорий, не пойдет на трансформацию своей политической системы, путинская элита не исчезнет. Россия, хоть и останется под санкциями, будет постоянно торговаться, чтобы их отменили или искать пути, как их обойти", отметил Подоляк. .

Это, по его словам, означает дальнейшую войну, но в ином виде. Потому компромиссов нет.

Любой компромисс исключает проигрыш России с юридической точки зрения. Соответственно, исключает ответственность за массовые преступления. То есть все их преступные действия в Украине – убийства, изнасилования, атаки крылатыми ракетами, похищение детей, геноцид взрослого населения на оккупированных территориях, в частности в Киевской области, – не будут иметь никакой юридической ответственности.

"Единственный способ все это закончить и получить хотя бы 15 — 30 лет, которые позволят перестроить Украину, ее инфраструктуру, в частности военную, производства, границы, а также информационное, культурное и другие пространства, а затем по-настоящему влиться в европейское сообщество и стать частью Евросоюза – это тактическое поражение России по линии фронта – на любом направлении", – добавил Подоляк.

Напомним, как украинские эксперты, так и западные аналитики считают, что США гораздо больше заинтересованы в победе Украины в войне против РФ, чем многим кажется. Однако у России есть шансы завоевать Украину полностью, если Штаты и Европа прекратят ее поддерживать.

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