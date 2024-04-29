"Не обеспечивает в необходимом объеме военную логистику": Плетенчук о состоянии Крымского моста

После повреждений Крымского моста он до сих пор не выполняет свои функции в полном объеме. Поэтому в Силах обороны не исключается повторное нанесение огневых поражений по незаконной конструкции.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Украины, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук.

"Мост по состоянию на данный момент не обеспечивает в необходимом объеме военной логистики. Если еще машинами можно ездить, даже военными грузовиками, то полноценный железнодорожный состав, даже цистерны с горючим, на Тамани стоят месяцами. Их не пропускают на мост, потому что нет уверенности у российских оккупантов, что этот мост выдержит после того, как получил повреждение в результате совместной операции СБУ и ВМС", — сказал он.

Он также напомнил, что у нас позиция общегосударственная, единая, озвученная президентом — это сооружение там абсолютно лишнее.

"Пока это все рассматривается россиянами в качестве шуток, но местные маклеры уже давно жалуются, что упали продажи, многие объекты коммерческой недвижимости выставляются на продажу. Люди, имеющие средства, оценивая риски, понимают, что эта территория для инвестиций, мягко говоря, рискованная", — добавил он.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что врагов ожидают новые сюрпризы в Крыму, и он не рекомендует гражданскому населению пользоваться Крымским мостом.

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник отметил, что Крымскому мосту осталось недолго, и это понимают сами россияне. Поскольку западные партнеры до сих пор не приняли решение о передаче дальнобойного оружия, Украина может использовать и свою альтернативу для уничтожения моста.

А накануне посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс намекнул на новый удар по Крымскому мосту.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский и Буданов придумали, как уничтожить Крымский мост: он упадет очень скоро!