"Не обязательно истребитель F-16": Кулеба уверен, что Украина получит боевые самолеты от Запада

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина сможет открыть "последнюю закрытую дверь" и получить первую эскадрилью боевых самолетов от западных партнеров. При этом не обязательно это будут американские истребители F-16.

Соответствующее заявление министра опубликовано на сайте МИД.

По словам Дмитрия Кулебы, с точки зрения массовости на рынке и доступности обслуживания базовой моделью для Украины является американский F-16. В то же время, не обязательно именно эта модель станет первым иностранным боевым самолетом, который получит Украина.

“Не принципиально, будет ли это американский F-16, шведский Grippen, французский Mirage или Rafale, или Eurofighter. Важно открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Потом уже будем определяться, учитывая доступность на рынке и обслуживание, на какую модель делать основную ставку”, — подчеркнул он.

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Министр отметил, что западных партнеров сдерживают лишь психологические барьеры, ранее препятствовавшие получению HIMARS, ЗРК Patriot и танков. По его мнению, страхи союзников по поводу боевых самолетов не оправдаются, как это было и с предыдущими типами оружия, поэтому решение следует принимать как можно скорее.

“Украина уже собрала некий танковый зоопарк. Есть решение о предоставлении Leopard, Challenger, Abrams и мы работаем над получением французских танков Leclerc. Здесь главное открыть позицию", – подчеркнул он.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 февраля страны-партнеры объявят о количестве танков и сроках их предоставления.

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