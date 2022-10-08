"Не очевидно?" Подоляк предположил, кто организовал взрыв на Крымском мосту

В Офисе президента Украины считают, что взрыв на Крымском мосту стал следствием противостояния между ФСБшниками и российскими военными.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что взрыв на Крымском мосту могли организовать россияне.

Об этом он написал на странице Twitter.

"А теперь серьезно. ФСБ/ПВК пытаются съесть руководство Минобороны/Генштаба. Через мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту Путина. Теперь Минобороны сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге. Пока не очевидно, кто взорвал" мост? Напомню — фура заехала из РФ", — написал советник главы ОП.

Ранее Подоляк комментируя пожар на Крымском мосту, отметил, что "все незаконное должно быть разрушено".

Взрыв на Крымском мосту: что известно сейчас

На Крымском мосту произошел взрыв утром 8 октября, в результате которого вспыхнул пожар. По версии России, на железнодорожной части моста вроде бы загорелись семь цистерн с топливом и обрушилась часть дорожного полотна на автомобильной части моста. На многочисленных опубликованных в соцсетях фото и видео заметны обрушение автомобильной части моста и значительное повреждение железнодорожной.

Причиной взрыва мог стать грузовик, который взорвался прямо на мосту.

"Хлопок" на Крымском мосту вызвал панику на полуострове. Так, на автозаправках образовались длинные очереди. Оккупационные "власти" успокаивают, что горючего якобы достаточно, однако в Крыму уже ограничили продажу продуктов в одни руки.

Между тем, в РФ сообщают о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту.

Заметим, что Россия использует Крымский мост для обеспечения своих войск на юге Украины.