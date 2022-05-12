"Не один месяц": военный эксперт спрогнозировал сроки активной фазы войны

Активная фаза войны в Украине продлится от одного до шести месяцев. А когда украинские войска начнут контрнаступление, ни в коем случае нельзя останавливаться на линии 24 февраля.

В принципе окончание войны должно ознаменоваться выходом Украины на свои границы 1991 года.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире YouTube-канала "Украина 24".

"По срокам самой войны – к сожалению, я так думаю, что это будет не один месяц. Это будет несколько месяцев – возможно, и пять, и шесть – особенно активная фаза", – сказал эксперт.

По его словам, если Украина начнет контрнаступательную операцию по всему фронту, то ни в коем случае нельзя останавливаться на линии 24 февраля. Во всяком случае, на Донбассе нужно идти к государственной границе.

Жданов также заявил, что самой большой проблемой для Украины, которая возникнет в будущем, станет оккупированный Крым.

"Это Крым. Я считаю, что Генштаб – это единственный орган, который может принять решение о том, каким способом освобождать Крым. Вводить войска в Крым или не вводить. Ни в коем случае это нельзя доверять политикам", – подчеркнул военный эксперт.

Напомним, 11 мая в Минобороны заявили, что Украина выиграла первую фазу войны с Россией, но еще будет длительный этап борьбы.

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