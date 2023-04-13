"Не один, не два, не три и не четыре": Данилов о сценариях предстоящего контрнаступления ВСУ

У Украины есть несколько вариантов контрнаступления и развития событий на фронте. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.

"Мы осознаем все процессы, происходящие на фронте. Все вопросы, которые обсуждаются на закрытых заседаниях, мы никогда не разглашаем. Все предположения относительно планов украинских военных, в том числе относительно контрнаступления, не имеют под собой никакого основания. Это все будет решаться. в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение", – сказал Данилов.

По его словам, у украинских военных "не один, не два, не три и даже не четыре варианта развития событий на фронте", поскольку это зависит от многих факторов, которые оцениваются каждый день.

Данилов призвал не ставить знак "равно" между будущим контрнаступлением и окончательной победой Украины.

"Это сложная война и непростой противник. У нас нет трактовки только о контрнаступлении. У нас есть понимание, что надо освободить все наши территории до границ 1991 года. До тех пор пока мы это не сделаем, об окончании войны речь идти не может", – подытожил секретарь СНБО.

Ранее Алексей Данилов прокомментировал 4 "диких" сценария по поводу войны от NYT и призвал не обращать на них внимания. Также он объяснил, от чего будет зависеть метод деоккупации Крыма.

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