Наличие этих стратегических самолетов в военном арсенале Украины не помогло бы в противостоянии с оккупантами.

Бывший президент Украины Леонид Кучма выразил мнение, что бомбардировщики, переданные России 25 лет назад, не имели бы большого влияния на текущую войну.

В своем разговоре с "Схемами" Кучма подчеркнул, что наличие этих стратегических самолетов в военном арсенале Украины мало помогло бы в противостоянии с оккупантами.

"Россия располагает средствами ПВО, способными противостоять ракетам класса Х-55, в то время как огромные по размеру и относительно низкоскоростные бомбардировщики еще в первые дни войны стали бы легкой добычей российских средств поражения как в воздухе, так и на аэродромах", — подчеркнул Леонид. Кучма.

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Он добавил, что стратегическое оружие вряд ли могло помочь решению стратегических задач Украины, и оно точно не вписывалось в украинский масштаб.

"У нас не было полигонов для испытаний ракет. У нас не было даже достаточной для эксплуатации этих средств территориальной протяженности – ведь стратегическое вооружение нуждается в стратегическом пространстве", – говорит Кучма.

Напомним, Украина передала оккупантам в рамках соглашения между правительствами стран 1999 года в обмен на погашение задолженности за потребленный газ. Журналисты идентифицировали десять украинских стратегических самолетов, которые теперь армия РФ использует против Украины.

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