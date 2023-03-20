"Не оправдал надежд Кремля": Наев объяснил, изменит ли ход войны замена Суровикина на Герасимова

Российское командование постоянно пытается совершенствовать систему управления объединенной группировки войск Вооруженных сил РФ, в частности, практику новых кадровых переназначений на фоне угрозы невыполнения стратегических задач в военной операции.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "РБК-Украина" рассказал, изменит ли ход войны замена Суровикина на Герасимова.

"Генерал Сергей Суровикин, который не оправдал надежд главы Кремля, был "понижен" в должности до заместителя командующего операции. А с 11 января этого года новым командующим так называемой "СВО" назначен штатный начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. В частности, он получил приказ Путина о взятии под контроль всей территории Донецкой и Луганской областей Украины. Как мы знаем, именно Суровикин является главным "автором" концепции уничтожения энергетической системы Украины. Во время его каденции было использовано значительное количество российских высокоточных средств поражения. Около 700 крылатых ракет и 500 ударных БпЛА. В основном активно применялись крылатые ракеты морского и воздушного базирования по инфраструктурным объектам, что привело к их перерасходу и сокращению стратегических запасов. При этом наземная фаза не дала ожидаемых результатов", — пояснил Наев.

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Командующий Объединенными силами ВСУ Наев также отметил, что во времена Сергея Суровикина значительно усиливались роль и статус военных формирований Пригожина и Кадырова, получавших все имеющиеся материально-технические ресурсы. На этом фоне возник неофициальный конфликт между ЧВК и руководством Минобороны и Генштаба РФ, фактически терявших собственный авторитет среди регулярных войск и управляемость наемниками.

"Назначение Герасимова является опосредованным признаком того, что в России отсутствуют военачальники, которые способны планировать операции стратегического уровня. Герасимов является "автором" всех внедрений концептуальных основ применения вооруженных сил РФ в течение последних десятилетий", — резюмировал он.

Путин сменил руководство оккупационной армии в Украине

В начале января министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова новым командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине. В этой должности он сменил генерала Сергея Суровикина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что назначение Герасимова командующим "специальной военной операции" в Украине не влияет на ход войны в Украине.

Министерство обороны Великобритании считает, что назначение начальника Генерального штаба Валерия Герасимова командующим "специальной военной операцией" в Украине свидетельствует об изменении подхода президента России Владимира Путина к ведению войны.

Военный эксперт, член экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения Иван Якубец считает, что перестановки в командовании ВС РФ свидетельствуют о многом — Россия, скорее всего, готовится к новому витку агрессии против Украины.

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