"Не оправдали ожиданий" в войне с Украиной: оккупанты репрессируют своих командиров

"Не оправдали ожиданий" в войне с Украиной: оккупанты репрессируют своих командиров

Дальнейшая судьба уже бывших командиров – неизвестна.

Продолжаются репрессии в отношении командиров российской армии, которые "не оправдали высокого доверия" руководства РФ и фактически проваливают задачи в Украине.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

С 24 апреля по 2 марта в оккупированной Горловке работала комиссия по РФ, которая должна была выявить причины текущего некомплекта 3 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск.

Выяснилось, что согласно докладам командиров в 3 ОМСБР до начала войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания.

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После установления фактов несоответствия два командира батальонов взяты под арест в неизвестном направлении гражданскими лицами, вероятно сотрудниками ФСБ. Дальнейшая судьба уже бывших командиров – неизвестна.

Это не единственный случай "решения вопроса" со стороны российских спецслужб в отношении командиров, по разным причинам попавших в "черный список". Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, "заместитель командующего" корпуса "минобороны ДНР". Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя.

Напомним, российские захватчики устроили пылевую бурю, чтобы усложнить оборону ВСУ, однако сами не заметили украинские противотанковые ловушки.

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