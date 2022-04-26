"Не осознают, что такое Чернобыль": Зеленский о запуске оккупантами ракет над украинскими АЭС

"Не осознают, что такое Чернобыль": Зеленский о запуске оккупантами ракет над украинскими АЭС

Во вторник, 26 апреля, российские оккупанты одновременно запустили три ракеты, которые пролетели над Запорожской, Хмельницкой и Южноукраинской атомными электростанциями.

Похоже, что Россия до сих пор не осознала масштаб Чернобыльской трагедии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного видеообращения 26 апреля.

"Сегодня они запустили три ракеты против Украины так, что они пролетели непосредственно над блоками наших атомных станций. Причем, сразу три атомные станции – над Запорожской, Хмельницкой и Южноукраинской атомными электростанциями. Что это? Они, что угрожают? Пристреливаются ли они?" Просто нет слов. Оказывается, они не осознают, что такое Чернобыль от слова вообще", — сказал Зеленский.

Напомним, что Запорожская АЭС в Энергодаре до сих пор оккупирована, из Чернобыля россиян уже выгнали, но рисков после их пребывания на ЧАЭС увеличилось из-за разграбления и перекопанной почвы в опасных зонах.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 62-го дня войны