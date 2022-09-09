"Не осталось ни одного уцелевшего дома": председатель ОВА рассказал об освобожденных населенных пунктах Харьковщины

Отдельные населенные пункты на деоккупированной территории Харьковской области полностью разрушены, другие нуждаются в восстановлении инфраструктуры и разминировании.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов вернулся из освобожденных ВСУ территорий и рассказал об ужасных последствиях оккупации в отдельных населенных пунктах.

Об этом он говорил в прямом эфире во время телемарафона "Єдині новини" в эфире ТСН.

"Я недавно вернулся с деоккупированных территорий, где отдельные населенные пункты освободили наши Вооруженные силы только вчера, и некоторые, к сожалению, полностью разрушены. Практически не осталось ни одного уцелевшего дома, людей там нет, потому что проживать там фактически невозможно”, — сообщил Олег Синегубов.

По его словам, люди, оставшиеся проживать под оккупацией, все это время находились в ужасных условиях.

"Наши правоохранительные органы продолжают фиксировать те преступления, которые российские оккупанты совершали на тех территориях", — отметил он.

Синегубов подчеркнул, что в тех населенных пунктах, где продолжают проживать тысячи людей, необходимо оперативно принять решение по ремонту критической инфраструктуры и ее восстановлению, поскольку у местных жителей нет ни электроснабжения, ни газоснабжения, ни водоснабжения, ни мобильной связи.

"Все эти месяцы люди находились в ужасных условиях. Все линии жизнеобеспечения мы должны восстановить”, — подчеркнул он.

Также председатель ОВА призвал выехавших с оккупированных территорий не спешить с возвращением в свои домохозяйства, поскольку деоккупированные территории нуждаются в масштабном разминировании.

“Заминировано очень большое количество домохозяйств, подъездные пути, обочины. Для наших военных, спасателей и правоохранителей остался достаточно большой объем работы”, — отметил Синегубов.

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