"Не остановятся на Украине": в ГУР рассекретили, что действительно интересует Путина

Планы Путина, скорее всего, не изменились с начала вторжения в Украину.

В странах Европы продолжает активно действовать российская шпионская сеть. Враг пытается повлиять на мнение общественности в свою пользу, а также помешать поставке западного оружия для нужд Украины.

Об этом заявил представитель военной разведки Украины Андрей Черняк, передает пресс-служба ГУР.

По его словам, одна из основных целей россиян – повлиять на отдельных авторитетных людей в европейских странах, а также на общественное мнение.

Также читайте Санду заявила о планах РФ совершить госпереворот в Молдове: что известно

"Поэтому россияне много вкладывают в работу со СМИ. Это и их открытые пропагандистские рупоры, такие как russia today", так и другие более скрытые способы влияния. со своими коллегами, чтобы повлиять на их мнение в пользу России", – рассказал Андрей Черняк.

Представитель ГУР МО Украины указал, что в последнее время шпионская сеть РФ сосредоточилась на нейтрализации путей поставки западного оружия, которое предоставляют Украине партнеры.

Кроме того, Черняк подчеркнул, что РФ, в случае покорения Украины, не остановится и пойдет дальше, потому что Кремль интересует вся Европа.

"Россию интересует вся Европа как "зона влияния". Если она покорит Украину, то не остановится на этом. Она пойдет дальше. И мы знаем, что у Путина такие планы перед вторжением в Украину. Возможно, они не изменились и сейчас", – добавил представитель военной разведки Украины.

Напомним, в Польше предупредили, что РФ может использовать церковь на международном уровне для легитимации войны против Украины. Там указали, что предстоятель РПЦ Кирилл (Гундяев) долгие годы был функционером российского режима, он также активно участвовал в оправдании и легитимизации полномасштабной войны против Украины и призвал людей вступать в армию и вести боевые действия.

Ранее генерал Дэвид Петреус, один из самых известных американских генералов последних десятилетий, выразил мнение, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России.

Тем временем британский публицист и эксперт в России Эдвард Лукас заявил, что опасается того, что может произойти в РФ после падения режима диктатора Владимира Путина, начавшего кровавую войну в Украине.

Читайте также: