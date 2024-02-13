Не оставим Украину под ногой оккупанта, но нам нужна помощь – Сырский

Александр Сырский подчеркнул, что у украинских воинов хватает и силы, и духа, и вдохновения.

Вооруженные силы Украины не оставят территорию Украины под ногой российского оккупанта, но нам нужна поддержка и помощь.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в эксклюзивном интервью немецкому изданию ZDF, отвечая на вопрос, поддерживает ли украинский народ эту войну и есть ли еще силы продолжать ее.

"У нас хватает и силы, и духа, и вдохновения. Мы не можем оставить нашу территорию под ногой оккупанта, но нам нужна поддержка и помощь", — подчеркнул Сырский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский полностью перезагрузил военное руководство Вооруженных сил Украины. Уволив 8 февраля 2024 года с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначив новым главкомом Александра Сырского, произошли также большие кадровые изменения в командовании Сил обороны.

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