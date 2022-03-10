"Не оставим в покое ни днем, ни ночью": ВСУ будут "кошмарить" противника и давить его же техникой и оружием

"Не оставим в покое ни днем, ни ночью": ВСУ будут "кошмарить" противника и давить его же техникой и оружием

Главнокомандующий ВСУ заверил, что "все будет Украина!".

Вооруженные силы Украины полностью уничтожили силы противника вблизи Броваров. Украинские защитники и дальше будут уничтожать захватчиков их же техникой и оружием, не будут оставлять в покое ни днем, ни ночью.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Вчерашний бой на направлении Бровары завершился полным разгромом подразделения российских войск. Наши силы защиты надежно защищают столицу. Мы будем "кошмарить" противника, давить его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью. Все будет Украина!», — написал Главнокомандующий на странице Facebook.

В течение дня, 10 марта, защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях заставили противника отойти на невыгодные для него рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравийка. Защитники Киева устойчиво удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города. Российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

ТСН.ua