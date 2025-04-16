"Не оставим в покое сволочь": Зеленский пообещал ответ за удар по Сумам

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что террористический ракетный удар России по городу Сумы не останется без ответа.

Об этом он отметил в традиционном вечернем обращении в среду, 16 апреля.

По его словам, украинский оборонно-промышленный комплекс достаточно развит для того, чтобы Силы обороны Украины отплатили российским террористам, убивающим мирных людей.

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«Нам есть чем отвечать на такие удары, и мы не оставим просто в покое на этой земле сволочь, которая убивает наших людей. Мы имеем на это полное право. Это абсолютно справедливо – отвечать убийцам так, как они заслуживают», – отметил президент.

По его словам, Россия должна смириться с мыслью о неотвратимости силы Украины.

«Настоящий надежный мир может быть достигнут только тогда, когда реальность вынудит Россию смириться с нашими возможностями. Наши дроны, украинские ракеты, наша артиллерия, украинские снаряды, наша техника — все, что производит Украина, будет защищать Украину, жизнь наших людей, наше государство», — пообещал Зеленский.

Украинский лидер выразил благодарность более чем 300 тысячам украинцев, работающих на оборонных предприятиях Украины.

Напомним, Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады армии РФ , которая 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесла ракетный удар по городу Сумы.