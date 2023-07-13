Не отдавать тела погибших является сознательным проявлением цинизма РФ — психолог-криминалист

Не отдавать тела погибших, как и издеваться над пленными — проявление грубого цинизма РФ.

Об этом заявил психолог-криминалист Юрий Ирхин в эфире телеканала FREEДОМ.

Гость эфира также отметил, что в таких действиях страны-агрессора есть военно-доктринная основа, цель которой — показать, что бывает с попадающими в плен для российских солдат, чтобы они не сдавались ВСУ.

Также, по версии роспропаганды, это должно быть сдерживающим фактором, чтобы украинские военные не шли защищать свою страну, мол, попадешь в плен – над тобой будут издеваться.

Напомним, семьи пропавших и пленных могут передать письма своим родным: как это сделать читайте в материалы ТСН.ua.

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