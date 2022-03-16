Не отдавайте документы незнакомцам и не берите у них в долг: как предотвратить торговлю людьми

Не отдавайте документы незнакомцам и не берите у них в долг: как предотвратить торговлю людьми

ГСЧС производит рассылку на телефоны с соответствующей информацией.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям делает рассылку на телефоны украинцев о том, как предотвратить торговлю людьми.

В частности, людей просят не отдавать никому оригиналы своих документов и положить в разные места их копии. Кроме того, не соглашайтесь на работу непонятного характера. Также не стоит брать взаймы деньги у незнакомцев.

По возможности поддерживайте связь с родными и обязательно выучите телефоны экстренных служб. Помощь в ЕС – 112.

Спикерша ГСЧС рассказала, чем можно помочь людям во время непредсказуемых ситуаций

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