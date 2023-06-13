"Не отдавайте меня": пленный оккупант попросил, чтобы его не отправляли на обмен (видео)

Оккупант уверял, что даже если его обменяют, он все равно сбежит и вернется в Украину.

В Сети появилось видео, как пленный российский оккупант просит не отправлять домой в РФ. Захватчик готов отсидеть в украинской тюрьме, и уверяет, что даже если его обменяют, то все равно сбежит и вернется в Украину.

"Не отдавайте меня им. Я лучше здесь свой срок досижу и у вас останусь. Работать буду, дома строить", – отметил пленник.

Не останавливает пленного и то, что в России у него остались жена и ребенок.

"Я лучше с вами буду. Мне так будет легче. Я даже когда вернусь на родину, у меня там все плохо будет. Пить снова начну. А у вас не буду. У вас есть возможность работать, заработать и купить дом. Работы здесь очень много будет. Восстанавливать все в любом случае придется. Разбомбили здесь все. Если даже вы меня обменяете, я сбегу из России к вам", — говорит оккупант.

Где и при каких условиях было снято видео, не сообщается.