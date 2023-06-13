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"Не отдавайте меня": пленный оккупант попросил, чтобы его не отправляли на обмен (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Не отдавайте меня": пленный оккупант попросил, чтобы его не отправляли на обмен (видео)

Оккупант готов сидеть в украинской тюрьме, чем вернуться в РФ. / Фото: Associated Press

Оккупант уверял, что даже если его обменяют, он все равно сбежит и вернется в Украину.

В Сети появилось видео, как пленный российский оккупант просит не отправлять домой в РФ. Захватчик готов отсидеть в украинской тюрьме, и уверяет, что даже если его обменяют, то все равно сбежит и вернется в Украину.

"Не отдавайте меня им. Я лучше здесь свой срок досижу и у вас останусь. Работать буду, дома строить", – отметил пленник.

Не останавливает пленного и то, что в России у него остались жена и ребенок.

"Я лучше с вами буду. Мне так будет легче. Я даже когда вернусь на родину, у меня там все плохо будет. Пить снова начну. А у вас не буду. У вас есть возможность работать, заработать и купить дом. Работы здесь очень много будет. Восстанавливать все в любом случае придется. Разбомбили здесь все. Если даже вы меня обменяете, я сбегу из России к вам", — говорит оккупант.

Где и при каких условиях было снято видео, не сообщается.

Разговор с российским пленником: "Не отдавайте меня в РФ, я лучше у вас срок отсижу"

Разговор с российским пленником: "Не отдавайте меня в РФ, я лучше у вас срок отсижу"

Напомним, "Русский добровольческий корпус" заявил о передаче военнопленных оккупантов в РФ. Один из пленных, "вагнеровец" Владислав Измайлов изъявил желание присоединиться к рядам РДК и воевать против путинского режима.

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Дата публикации
Просмотры
506
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