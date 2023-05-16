"Не отдыхают в Турции, они – в плену": руководитель патрульной полиции Мариуполя о командирах "Азовстали"

По его информации, командиры "Азовстали" ограничены в передвижении, ограничены информационно, не могут свободно звонить по телефону.

Глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин ("Кот"), освобожденный из российского плена в сентябре прошлого года, рассказал об условиях пребывания в Турции командиров защиты "Азовстали".

Об этом он сказал в интервью "УП".

По словам Вершинина, сейчас пленные "азовцы" разбросаны по всем тюрьмам на территории РФ. Более 650 "азовцев" до сих пор остаются в плену.

"Так, как там страдают именно "азовцы", не страдает никто. Нужно понимать всю ненависть России к "Азову". Те люди в максимальной зоне риска", – говорит глава патрульной полиции Мариуполя.

Также он рассказал, в каких условиях удерживают в Турции украинских командиров "Азовстали": Дениса Прокопенко "Редиса", Сергея Волынского "Волыну", Святослава Пономаря "Калину", Дениса Шлегу и Олега Хоменко.

"Имею большую надежду на то, что скоро выйдут ребята, которые находятся в плену в Турции. Отмечаю, ребята находятся в Турции в плену. Если кто-то думает, что там какие-то царские условия и все прочее – очень ошибается", – объяснил Вершинин.

По его информации, командиры "Азовстали" ограничены в передвижении, ограничены информационно, не могут свободно звонить по телефону.

"Да, условия лучше, чем у других людей, но они в плену. И когда мне говорят, что: "Да вот, командиры "Азова" сидят в Турции, отдыхают" – это фигня. Они не "сидят, отдыхают", – подчеркнул "Кот".

Напомним, что 22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото). 200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Пятеро командиров защитников Мариуполя — Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав Паламарь "Калина", Денис Шлега и Олег Хоменко — будут оставаться в Турции до конца войны. Таковы были условия обмена.

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