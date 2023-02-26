Не откажется от власти: Путин умрет либо от старости, либо с пулями в спине — Daily Express

Мнение о том, кремлевский диктатор уйдет в отставку, сегодня кажется уже «невозможным».

Российский диктатор Владимир Путин не откажется от власти до конца жизни. Поэтому, вероятно, умрет в должности или от старости. Или же – с шарами в спине.

Об этом пишет Daily Express.

Слухи о спекуляции здоровья Путина только растут. На этой неделе появилась очередная информация о том, что здоровье Путина «ухудшается» и что он страдает рядом болезней, включая рак. Впрочем, проверить эти данные невозможно.

Держась за власть, российский убийца еще в 2021 году продвинул в российскую конституцию изменения, позволяющие ему оставаться у власти еще в два срока — к 2036 году, когда ему будет уже 84.

Эксдепутат российской Госдумы Илья Пономарев, живущий с 2014-го года в эмиграции, отмечает, что здоровье и семейная жизнь Путина всегда были тайной.

«Зачем ему делать это в конце своей жизни?» – добавляет оппозиционер.

Идею о том, кремлевский глава уйдет в отставку на сегодняшний день кажется уже «невозможной».

По мнению Нейта Сибли, российский специалист по коррупции, что Путин, скорее всего, умрет в должности «либо от старости, либо с пулями в спине», даже несмотря на свое огромное состояние.

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"Мы можем предсказать с большей уверенностью то, что, в отличие от многих богатых россиян, Путин не планирует мирно уединиться в особняке на Французской Ривьере со своими любовницами", — сказал эксперт в комментарии изданию.

Хотя, согласно декларациям Путина, он зарабатывает примерно 140 тысяч долларов в год и живет в квартире площадью 74 квадратных метра, считается, что российский диктатор является одним из самых богатых людей в мире, обладая активами на сумму 170 миллиардов фунтов.

«Он внимательно наблюдал за тем, как другие бывшие советские лидеры пытались вырваться из авторитарных режимов — и как они потерпели неудачу. То, какие предметы роскоши можно купить, имея огромные богатства, с годами стало для Путина менее важным, чем кто и что ты можешь контролировать», — считает Сибли.

Но, отмечает он, вокруг Путина немало желающих ему другой судьбы.

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«Другие с собственными амбициями, возможно, хотели бы видеть, как его лишают власти, как он гниет в камере или висит на фонарном столбе. Каким бы ни было его будущее, все менее вероятно, что оно будет хэппи-эндом», — говорит он.

Напомним, что президент России Владимир Путин переживает, что если РФ развалится, то россияне "как народ" могут исчезнуть.

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