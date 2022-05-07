"Не откладывайте любовь на потом": глава Полтавской областной военной администрации женился (фото)

Дмитрий Лунин отметил, что в такие времена тяжелых испытаний нужно делать то, что важно, и то, что является самой жизнью.
Глава Полтавской областной военной администрации женился.
Дмитрий Лунин отметил, что в такие времена тяжелых испытаний нужно делать то, что важно, и то, что является самой жизнью.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Жизнь продолжается... Мы сегодня со своей любимой Александрой стали одной из 2500 пар на Полтавщине, которые поженились с начала полномасштабного российского вторжения. По собственному опыту могу сказать — не откладывайте любовь на потом. Наоборот, в такие времена тяжелых испытаний надо делать то, что важно, и то, что является самой жизнью. Женитесь, рожайте детей, просто живите — и только так мы преодолеем все те ужасы, которые принесла война. Так мы остаемся людьми. И так мы победим войну в себе", — отметил он .
А врага мы обязательно одолеем, добавил Лунин. "Все будет Украина и любовь", – написал глава Полтавской ОВА.
Напомним, в Киеве прямо под обстрелами поженились полицейский и журналистка.
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