"Не откладывайте любовь на потом": глава Полтавской областной военной администрации женился (фото)

Дмитрий Лунин отметил, что в такие времена тяжелых испытаний нужно делать то, что важно, и то, что является самой жизнью.

Глава Полтавской областной военной администрации женился.

Дмитрий Лунин отметил, что в такие времена тяжелых испытаний нужно делать то, что важно, и то, что является самой жизнью.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Жизнь продолжается... Мы сегодня со своей любимой Александрой стали одной из 2500 пар на Полтавщине, которые поженились с начала полномасштабного российского вторжения. По собственному опыту могу сказать — не откладывайте любовь на потом. Наоборот, в такие времена тяжелых испытаний надо делать то, что важно, и то, что является самой жизнью. Женитесь, рожайте детей, просто живите — и только так мы преодолеем все те ужасы, которые принесла война. Так мы остаемся людьми. И так мы победим войну в себе", — отметил он .

А врага мы обязательно одолеем, добавил Лунин. "Все будет Украина и любовь", – написал глава Полтавской ОВА.

Напомним, в Киеве прямо под обстрелами поженились полицейский и журналистка.

Новый мировой порядок. Горячая дискуссия с дипломатами - "Ночная варта"

Читайте также: