"Не открывайте дверь": украинские власти призывают игнорировать "референдумы" на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях незаконные власти объявили, что проведут "референдумы" о присоединении к РФ уже на этой неделе — 23-27 сентября.

Украинские власти предупреждают украинцев о последствиях псевдореферендума.

В частности, об этом в Телеграмм написал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Сегодня россияне могут начать ходить по домам, настойчиво предлагая проголосовать, принять участие в так называемом "референдуме". Лучший способ избежать этого – просто не открывать дверь. В эти дни выламывать двери и вламываться в жилища они не должны – это будет перебор даже для орков. Если вы все же открыли дверь этим "гостям" – ни в коем случае не берите бюллетени и не заполняйте их! Лучшим вашим обоснованием отказа будет – "я не хочу потом сидеть в тюрьме", – написал он.

Соболевский также напомнил, что это шоу никаких юридических последствий ни для Украины, ни для международного сообщества не несет, но у принявших участие в "референдуме" могут быть потом юридические проблемы.

Напомним, за несколько дней до "голосования" российские государственные агентства обнародовали результаты нескольких исследований, якобы проведенных на оккупированных территориях в телефонном режиме.

Цифры, называемые российскими пропагандистами, выглядят как подготовка к объявлению "результатов", которые будут совпадать с социологическими измерениями: за присоединение к России якобы высказалось от 80 до 91% опрошенных.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего, чтобы обсудить ответ на объявление мобилизации в России и "референдумы" на оккупированных территориях. Участники рассмотрели возможный характер боевых действий ВС РФ в ближайшее время и проанализировали обеспечение ВСУ оружием и боеприпасами.

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