"Не относитесь к ВСУ, как к футбольной команде": украинский военный – об ажиотаже вокруг контрнаступления

Фирсов подчеркнул, что враг построил серьезные укрепленные районы. Поэтому даже на то, чтобы отбить "небольшую посадку", уходит много сил.

Бывший нардеп, а сейчас – военный 109-бригады территориальной обороны Егор Фирсов призвал украинцев с ответственностью относиться к разговорам о контрнаступлении ВСУ.

Об этом он написал в Facebook.

"Говорю откровенно – меня начинает раздражать то, что с каждого угла я слышу о "контрнаступлении", – пишет Егор Фирсов. – Где бы ни открыл видео или текст – везде "компетентная" информация о контрнаступлении".

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По словам военного, многие украинцы думают, что контрнаступление будет по аналогии операции на Харьковщине, когда почти без потерь освободили 150 населенных пунктов.

Однако Фирсов отмечает: сейчас ситуация совсем другая. Враг сделал выводы, построил серьезные укрепленные районы, проводит видеонаблюдение по всей линии фронта 24 часа в сутки.

"Это я не к тому, что не надо освобождать территории. Я к тому, что не стоит относились к ВСУ, как к футбольной команде, побуждая аплодисментами и лозунгами к бою. Вы не представляете сколько сил и пота тратится на то, чтобы отбить в врага небольшую посадку в 300 метрах от твоих позиций, а люди почему-то воспринимают контрнаступление так легко, словно это схватил автомат – "тра да та" и в дамках", – отметил экс-нардеп.

Он заверил, что контрнаступление, конечно, будет. Но тогда, когда командование увидит возможность для него и закончит серьезную подготовку.

"Может весной, может летом или осенью, а может и завтра. Но если бы оно не началось, мы должны относиться к разговорам о нем с ответственностью. Потому что слова формируют общественное мнение, а общественное мнение влияет на решения политиков, в том числе и западных. Политики же, в свою очередь, ставят задачи военным. И если эти задачи продиктованы ожиданиями электората, а не возможностями армии и военной целесообразностью, то это много крови, жизней и разочарований", – пояснил Фирсов.

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