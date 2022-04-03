"Не отпускают без боя": ВСУ возвращают контроль в Киевской и Черниговской областях

"Не отпускают без боя": ВСУ возвращают контроль в Киевской и Черниговской областях

Все больше украинских флагов появляется в районах, временно оккупированных врагом.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об освобождении от российских захватчиков территории Киевской и Черниговской областей и об усилении обороны на восточном направлении и на Донбассе.

Об этом глава государства говорил в обращении в ночь на 3 апреля.

По словам президента, все больше украинских национальных флагов появляется в районах Киевщины и Черниговщины, которые были временно оккупированы.

“Вооруженные Силы Украины не отпускают захватчиков без боя. Наносят огневое поражение. Уничтожают всех, до кого дают возможность дотянуться наши возможности", — подчеркнул Зеленский.

В то же время украинские воины усиливают оборонительные позиции на востоке, где существует вероятность усиления давления со стороны врага, имеющего еще достаточно резервов для наступления.

“В чем цель российских войск? Они хотят захватить и Донбасс, и юг Украины. В чем наша цель? Защитить нас, нашу свободу, нашу землю и людей. Делать все для защиты", – заметил президент.

Зеленский также отметил героических защитников Мариуполя, сдерживающих значительную часть вражеских сил.

“Благодаря этому сопротивлению, благодаря мужеству и стойкости других наших городов Украина получила бесценное время. То время, которое позволяет ломать тактику врага и ослаблять его возможности”, — подчеркнул глава государства.

"Это наша общая борьба! И будет наша общая победа", – обращение Владимира Зеленского

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов всю Киевскую область. В частности, уволены Ирпень, Бучу и Гостомель.

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