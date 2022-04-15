Не отвечать террором на террор: эксперты объяснили, как правильно действовать, чтобы палачи Украины получили свое наказание

Как продемонстрировали недавние пожары в России — месть — блюдо, которое кажется все же горячим, но на холодную голову.

В московской области пылал костер из автомобилей, принадлежащих сотрудникам Центра специального назначения ФСБ. Похожие файер-шоу прошли в еще нескольких воинских частях России. Что доказывает, что уже наши спецслужбы умеют и могут передать пламенный привет врагу на его же территории, или на оккупированной, как это было с началом войны в 2014 году.

Об этом говорится в ТСН.

"Политическая воля должна быть на несколько вещей. Во-первых, действительно, чтобы мы всех нашли и всех уничтожили, где бы они ни были", — говорит генерал-майор СБУ в отставке Виктор Ягун.



Но означают ли такие слова генерала СБУ, что Украине нужно создавать собственный аналог Моссада? "То, что этим нужно будет заниматься, наказаниями преступников — это закон истории", — убеждает историк, аналитик, исследователь истории спецслужб Роман Пиняжко.

Международная пресса больше не подбирает слова, а констатирует — Путин устроил в Украине геноцид. Директор британской разведки отчитывается, в извращенные планы Кремля входили казни украинцев. Изуверов, носящих "русскую" форму, уже идентифицируют. Как по отдельности, так и целыми зондеркомандами. “Нам нужно все задокументировать. Надо понимать, кто за этим стоит. И, я бы сказал, если мы не сможем идентифицировать, например, кто конкретно совершил преступление – мы знаем подразделение. И мы тогда определяем, что все лица, служившие в этом подразделении, считаются преступниками”, — объясняет генерал-майор СБУ в отставке Виктор Ягун.

Как продемонстрировали недавние пожары в России — месть — блюдо, которое кажется все же горячим, но на холодную голову. Ибо наказание военных преступников – штука очень щепетильная. Если мы не хотим стать преступниками. "Если мы хотим, чтобы мы отличались от врага, нам нужно понимать, как это действовать", — убеждает Ягун.

Практика преследований военных преступников может возвращаться в давнюю историю. Один из самых классических примеров – после войны Наполеона в Испании», – напоминает историк Роман Пиняжко.

Тогда испанцы просто устроили самосуд над генералами Наполеона. Что-то похожее, но масштабное и на государственном уровне, устроила Армения в начале ХХ века. Без официального суда и следствия — в ходе операции Немезис — армяне по всему миру ликвидировали министров и чиновников тогдашней Турции, в отместку за геноцид миллиона земляков. Правда, этот урок армяне усвоили на половину, потому что сейчас современная Армения поставляет истребители России, чтобы та продолжала геноцид украинцев.

Собственно, примеров в истории имеет множество, как та или иная страна карала военных преступников. Но в основном это был террор в ответ на террор. И хотя сейчас россияне воюют против Украины как варвары – ответить им их же методами Украина не имеет права, утверждает генерал Ягун. Ведь без следствия и суда... “Мы будем выглядеть как армяне, которые вне судебных действий, фактически террористических актов, уничтожили тех или иных людей на основании собственных соображений. А вот об Израиле, мягко говоря, так не говорят», – говорит он.

Почему? Здесь объясняет историк на примере одной спецоперации. “Самая известная — это похищение и публичная казнь Адольфа Ейхмана. Один из идеологов системы концентрационных лагерей. Ейхман был отслежен, его поймали, укололи наркотики, чем-то завернули и самолетом из Буэнос-Айреса доставили в 1960 году в Тель-Авив. Был произведен суд, на один день в Израиле был отменен запрет на смертную казнь. Его казнили. И позже снова смертная казнь возобновлена”, — рассказывает исследователь истории спецслужб Роман Пиняжко.

Из такого шпионского сценария стоит выделить одну очень важную цитату ”был проведен суд.” И уж тут нужно понимать, что военные преступления, как и преступления против человечности — не имеют границ и сроков давности. Нюрнбергский процесс, где судили военно-политическое руководство гитлеровской Германии. Международные уголовные трибуналы Гааги и ООН – над садистами во время войны в Югославии и палачами, устроившими геноцид в Руанде. Все это доказывает — наказание догоняет даже через десятки лет.



“Находят какого-нибудь дедушку, которому за 90 лет, и тянут его в суд. Может, уже никакого смысла нет, но это принципиальная позиция”, — говорит Ягун.



Но без следствия и суда – это невозможно. Именно поэтому Украина уже фиксирует каждое военное преступление россиян. Это делают и силовики, и журналисты. Даже фото и видео рядовых украинцев в будущем суде над российскими преступниками могут сыграть ключевую роль. Следователи и судьи международных трибуналов все это тщательно собирают в кучу прямо сейчас. Бесчеловечные преступления рашистов настолько очевидны, что самые влиятельные юристы мира не подбирают слова...

Блог Андрея Орляка: нужен ли Украине аналог "Моссада", чтобы наказать российских военных преступников?

Но чтобы из-под земли доставать бежавших российских палачей — Украине необходимо создавать собственный аналог "Моссада"? "У нас это подразделение было, есть и оно остается в системе наших спецслужб", — добавляет генерал-майор СБУ в отставке Виктор Ягун.

Но сначала, как это подразделение поднять по тревоге, должен быть следующий механизм — фиксация преступления россиян, суд в Украине, в Международном трибунале или оба сразу. Дальше неотвратимое наказание палачей.

Но нужно понимать, что этот процесс может длиться десятилетиями. Конечно, от кары русские душегубы начнут прятаться по всему миру. Но к этому миру уже готовится. К примеру, в США рассуждают над определенными изменениями в собственном законодательстве: “Чтобы любой подозреваемый в военных преступлениях, находящийся в Соединенных Штатах, мог быть привлечен к ответственности.”



Главное, настаивают специалисты, сначала – суд над преступниками. А потом… намекают, если есть запрос общества и политическая воля – история учит на собственных примерах, что делать дальше.

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