Не отвечают международным стандартам: более 20 российских авиакомпаний попали в "черный список" ЕС

Не отвечают международным стандартам: более 20 российских авиакомпаний попали в "черный список" ЕС

Евросоюз продолжает давить на Россию ограничениями.

Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию в "черный список" по воздушной безопасности, "поскольку находящиеся в России самолеты не соответствуют международным стандартам".

Об этом идет речь на сайте Еврокомиссии.

Также читайте Полное энергетическое эмбарго и отключение всех банков: Зеленский ожидает от ЕС принципиальных санкций против России

В частности, в список попали и крупнейшие авиакомпании России – "Аэрофлот", "Россия", "Победа", Utair и S7. Теперь этим компаниям запрещены полеты внутри Евросоюза.

"Это не только нарушает Конвенцию о международной гражданской авиации, но и создает непосредственную угрозу безопасности. Мы живем в условиях неоправданной военной агрессии России против Украины. Но хотим четко объяснить, что это решение не является очередной санкцией против России, оно было принято исключительно по техническим соображениям безопасности и соображениям", — говорится в заявлении ЕС.

Между тем страны Европейского Союза рассматривают шестой пакет санкций против РФ, включающий ограничения по энергетическому сектору. Об этом сообщили министры МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис и Дании Йеппе Кофод в Люксембурге, пишет CNN.

"Я рад, что Еврокомиссия дала ясно понять, что мы начинаем работу над шестым пакетом с "нефтяной опцией". Надеюсь, в этот раз сработает", – заявил Ландсбергис.

Напомним, 8 апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций, содержащий угольное эмбарго, закрытие портов для российских кораблей, санкции против банков и физлиц.

В случае полного эмбарго на российские энергоносители РФ потеряет более 130 млрд долларов доходов в год. Запрет на импорт угля будет иметь наименьшее влияние среди всех энергоносителей. Цена вопроса – $3,5 млрд в год. Это меньше оценочной стоимости техники, которую РФ потеряла только за первые две недели боев с украинской армией.

7 апреля Европейский парламент призвал Совет ЕС ввести дополнительные санкции против РФ за войну против Украины. Среди мер – полное эмбарго на энергоносители из РФ.

Читайте также: