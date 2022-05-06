"Не отвечают нашим интересам": Орбан заявил, что не поддержит новые санкции ЕС против России в нынешнем варианте

"Не отвечают нашим интересам": Орбан заявил, что не поддержит новые санкции ЕС против России в нынешнем варианте

Венгрия не может поддержать новый пакет санкций Европейского Союза, включающий эмбарго на импорт нефти из РФ в его нынешнем варианте.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для его страны новый пакет санкций Европейского Союза, включающий эмбарго на импорт нефти, равносилен "атомной бомбе". И поддерживать пакет санкций против российской нефти и газа в Будапешт не будет.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, текущее предложение Европейской комиссии по запрету импорта российской нефти будет равнозначно "атомной бомбе", сброшенной на венгерскую экономику, добавив, что Венгрия готова вести переговоры, если увидит новое предложение, отвечающее интересам его страны.

Орбан сказал, что Венгрии понадобится 5 лет и требуются огромные инвестиции в их нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы, чтобы иметь возможность трансформировать свою нынешнюю систему, которая примерно на 65% полагается на российскую нефть.

"Мы точно знаем, что нам нужно прежде всего нам нужно 5 лет, чтобы завершить весь этот процесс... 1-1,5 года ни на что не хватит", — сказал Орбан.

Кроме того, глава венгерского правительства поставил под сомнение, разумно ли инвестировать в таких масштабах, чтобы получить результат через 4-5 лет, пока в Украине идет война. Он сказал, что Венгрия ждет новое предложение от Еврокомиссии.

"Я не хочу противостоять ЕС, а хочу сотрудничать... но это возможно только в том случае, если они учтут наши интересы", — высказался он.

Также Орбан заявил, что Венгрия не поддержит внесение в черный список московского патриарха Кирилла, который продолжает оправдывать войну, развязанную Российской Федерацией в Украине. По словам Орбана, это "вопрос религиозной свободы".

Напомним, во Франции заявили, что страны ЕС до конца недели достигнут консенсуса по эмбарго на российскую нефть.

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