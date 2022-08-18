"Не ожидали такого масштаба вторжения": у Зеленского рассказали о подготовке к войне

Украина заранее готовилась к российскому вторжению, однако никто не ожидал, что оно будет столь масштабным. Украинским властям одновременно поступали достаточно разные данные от разных разведок.

Так, в Европе ожидали, что будет просто эскалация на Донбассе.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью "24 каналу".

По его словам, разведка США не сообщала о конкретных сценариях войны. Также не было конкретной даты нападения России.

В то же время украинская разведка фиксировала большое скопление российской живой силы и военной техники вблизи границ. Там вражеские войска на протяжении 1,5 года собирались, проводили учения, отходили, снова приходили и т.д.

Подоляк подчеркнул, что Украина готовилась к возможному вторжению со стороны РФ. Так, украинские военные заранее рассредоточивали склады боеприпасов. Также удалось запустить терроборону и несколько увеличить оборонный заказ. Советник главы ОП добавил, что успели не все, но подготовиться к такой полномасштабной войне невозможно.

"У нас параллельно и в декабре, и в январе, и в феврале шли свои учения. Мы были готовы к определенному виду войны. Но в таком виде… Если враг поднимает стратегическую авиацию из Каспия и практически одновременно бьет по 16 областным центрам, это нонсенс. Подготовиться к такому невозможно", – сказал Подоляк.

Он также сообщил, что разговоры о возможном вторжении РФ начались еще летом 2021 года, а именно после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Однако никакой конкретной даты тогда не было.

По словам советника главы ОП, в ноябре-декабре глава украинской разведки Кирилл Буданов и другие представители правительства регулярно говорили, что существует вероятность нападения.

"Если бы на протяжении всего этого времени власти постоянно отмечали, что точно будет война с уничтоженными областными центрами, вторжением по разным направлениям, массовыми убийствами, то Украина была бы серьезно ослаблена на момент полномасштабного вторжения. Люди не вкладывали бы сюда деньги, не хотели бы здесь жить и постепенно бы уезжали", – объяснил Подоляк.

"Украина была готова к войне. Мы не ожидали такого масштаба вторжения. Этого не ожидали ни в США, а европейцы вообще считали, что такого не будет. Мы не успели доработать с ТрО, провести переоснащение армии, серьезно увеличить государственные закупки на оборону. Это тактические ошибки, но ключевое – уже 175-й день войны. И мы имеем все шансы ее выиграть", – отметил советник главы президентского офиса.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что если бы власти заранее предупредили украинцев о полномасштабном вторжении России, то враг захватил бы Украину за три дня. Это посеяло бы хаос в обществе.

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