"Не патовая": глава комитета по вопросам нацбезопасности высказался о ситуации на фронте

Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич высказался о ситуации на фронте в Украине. Он отметил, что нарратив, что "война зашла в тупик" – генерирует российская пропаганда, пытаясь заложить в него ментальные и информационные ловушки.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"К сожалению, в них (ловушки — ред.) попадают даже некоторые уважаемые представители западной экспертной среды, не говоря уже о рядовых гражданах. Я такой вопрос отношу к категории тех, о которых говорят, что они с двойным дном", — отметил он.

По словам Завитневича, Россия сейчас добивается прежде всего того, чтобы выйти из болезненного, унизительного синдрома проигрыша и позорного краха ее блицкрига в 2022 году и отвести внимание от провалов своих планов в 2023 году о полной оккупации тех украинских областей, которые Владимир Путин поспешил провозгласить своими.

"Для этого они пытаются выстроить информационно-пропагандистский фасад вокруг своих неудач и направить проекцию на один фрагмент российско-украинской войны – наше контрнаступление во время летне-осенней кампании – с привязкой к метрам и километрам продвижения наших сил. Да, сейчас на фронте преимущественно позиционные бои. Но правильно ли это будет трактовать как победу россиян? Логика врага поняла – убедить наших партнеров, мировое сообщество в нецелесообразности продления безопасности Украины, навязать нарратив о безальтернативности компромиссов с РФ и заставить признать в ее составе оккупированные украинские территории", – объясняет глава комитета по вопросам нацбезопасности.

Заветневич подчеркнул, что заморозка войны нужна диктатору Путину как инвестиция времени в наращивание сил для возобновления оккупации Украины.

"Хочу подчеркнуть, что Украина – не конечная остановка российской машины смерти, следующими станут другие европейские страны", — резюмировал он.

Напомним, Завитневич прокомментировал скандальные случаи с ТЦК в Украине.

Читайте также ведущие новости дня: