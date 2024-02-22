Не Patriot: экс-главный военный прокурор назвал лучший метод борьбы с ракетами РФ

В этом смысле Украине могут помочь дальнобойные ракеты ATACMS и Taurus.

Лучшим методом борьбы с российскими ракетами являются не современные западные системы ПВО, а уничтожение вражеских пусковых установок этих ракет.

Об этом бывший главный военный прокурор Украины Виктор Чумак заявил в эфире "Эспрессо".

Чумак отметил, что имеющихся у Украины средств ПВО не хватает для прикрытия всей территории от российских ракет.

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"Понимаем, что вражеские ракеты хорошо сбивать системами ПВО, когда они есть. Хорошо, что мы имеем SAMP/T, Patriot, которые могут сбивать и баллистические ракеты. Но их не хватает, чтобы прикрыть всю страну", — констатировал Чумак.

"Ситуация такая, что лучший способ бороться с вражеским ракетным вооружением – это уничтожать ракеты в местах, где стоят пусковые установки РФ. То есть разбивать эти пусковые установки", – убежден экс-чиновник.

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Он отметил, что Украине требуются не только ракеты ATACMS с дальностью полета в 300 км, но и ракеты с дальностью 700 км.

"Это могут быть крылатые ракеты Taurus, которые могут быть противодействием пусковым установкам РФ. Но эти установки еще нужно найти, установить местоположения, а затем наносить удары. То есть нам нужно противооружие, и это не только ПВО", — подчеркнул Чумак.

Заметим, 20 февраля спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что определенные действия российских войск свидетельствуют о том, что они готовятся к массированному удару по Украине.

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